Die kurze Talfahrt des Gegners hat Carl Mbassa alarmiert. „Die Oberhachinger werden nun alles daransetzen, die beiden Scharten auszuwetzen“, sagt der Trainer der Ahorn Camp BIS Baskets Speyer vor dem Gastspiel am Samstag, 18. Februar, ab 19 Uhr, bei den TSV Tropics.

Die Bayern haben zuletzt in Leitershofen und Erfurt knapp verloren und belegen in der 2. Basketball-Bundesliga ProB den vierten Rang. Die Speyerer wiederum können mit einem Erfolg in Oberhaching dem