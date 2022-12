Die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer haben in der 2. Basketball-Bundesliga ProB einen Play-off-Platz im Visier. Mit einem Auswärtssieg am Freitag ab 19.30 Uhr bei den College Wizards in Karlsruhe verabschiedet sich das Team von Trainer Carl Mbassa aus der Abstiegszone.

„Das ist unser Ziel“, sagt der Übungsleiter der Domstädter vor dem Kräftemessen in der Lina-Radke-Halle: „Wir wollen unsere Ausgangslage weiter verbessern.“ Rückenwind spürt die Auswahl der BIS Baskets nach dem etwas überraschenden Erfolg zuletzt gegen die favorisierten Tropics des TSV Oberhaching.

Weiter steigern

„Wir müssen uns in der Defensive aber weiter steigern“, fordert Mbassa von Kapitän DJ Woodmore und dessen Kollegen. Nach wie vor stellen die Speyerer die löchrigste Abwehr in der Liga.

Die Karlsruher, derzeit untere Tabellennachbar der Speyerer, werden den badisch-pfälzischen Vergleich wohl mit neuem Selbstbewusstsein bestreiten. Die Auswahl von Coach Rouven Roessler beendete jüngst mit dem klaren Erfolg bei Bayern München II ihre Negativserie.

„Ich hoffe, dass wir gegen Speyer an diese Leistung anknüpfen“, sagt Wizards-Geschäftsführer Zoran Seatovic. Zu den Leistungsträgern der Gastgeber zählen der US-Amerikaner Christian Rodriguez, Schütze Christoph Rupp und Center Moritz Bär.