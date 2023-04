Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer nehmen ein weiteres Mal Anlauf auf die Play-off-Plätze in der 2. Basketball-Bundesliga ProB. Mit einem Sieg am Samstag, 14. Januar, ab 18 Uhr beim Team Ehingen Urspring, will die Auswahl von Cheftrainer Carl Mbassa die Abstiegszone verlassen.

„Die Gastgeber haben zwar eine gute, ausgeglichene Mannschaft. Wir haben aber das Zeug dazu, um dort zu gewinnen“, versichert der Coach der Speyerer. Während die BIS Baskets nach ihrem etwas