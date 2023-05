Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer bleiben in fremden Hallen eine Macht. Die Auswahl von Trainer Carl Mbassa setzte sich in der Zweiten Bundesliga ProB bei den Depant Gießen 46ers mit 91:85 (48:47) durch und feierte ihren fünften Auswärtssieg in dieser Saison.

In der Speyerer Nordhalle gelangen dem Team bislang drei Erfolge: „Das liegt daran, dass wir in den beiden ersten Heimspielen gegen Karlsruhe und Erfurt Probleme hatten, in den Rhythmus zu kommen.