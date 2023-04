Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei den Ahorn Camp BIS Baskets Speyer hat die Vorbereitung auf die Play-offs in der Zweiten Bundesliga ProB begonnen. Sowohl das Heimspiel am Samstag, 19.30 Uhr in der Nordhalle gegen die Orange Academy aus Ulm als auch den Auftritt am folgenden Wochenende in Koblenz will Trainer Carl Mbassa nutzen, um in der Aufstiegsrunde ein schlagkräftiges Team aufzubieten.

„Unsere etatmäßigen Leistungsträger sollen etwas Kraft sammeln können für die Play-offs. Voraussichtlich werden die jungen Akteure mehr Spielzeit bekommen“, sagt der Chefcoach