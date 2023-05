Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach freiem Wochenende treten die Ahorn Camp BIS Baskets in der 2. Bundesliga ProB zu ihrem zweiten Heimspiel hintereinander an. Gegner sind diesmal die Löwen Erfurt: Was Coach Carl Mbassa über einen Neuzugang in seiner Mannschaft sagt und warum die Gäste eine andere Mannschaft auf dem Feld haben werden als in ihrem Auftaktmatch.

Die unnötige Auftaktniederlage gegen Karlsruhe von vor zwei Wochen arbeiteten die Baskets inzwischen auf: „Wir mussten das jetzt einfach schlucken“, so Speyers Coach Carl Mbassa im Gespräch