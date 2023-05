Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Darian Cardenas fühlte sich bestätigt. „Wir wussten nach der knappen Niederlage in Wedel, dass unser Weg noch nicht zu Ende ist“, erklärte der Kapitän der Ahorn Camp BIS Baskets Speyer. Mit seinen Teamkollegen machte der 26-Jährige dank des 81:80 (35:36)-Heimerfolgs gegen den SC Rist den Ausrutscher an der Unterelbe wett.

Die Entscheidung, welcher der beiden Konkurrenten ins Viertelfinale um den Aufstieg in die Zweite Basketball-Bundesliga ProA einzieht, fällt am Ostersonntag ab 17 Uhr in Wedel. „Die