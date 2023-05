Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer haben in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB einen weiteren Schritt in Richtung Aufstiegsrunde gemacht. Die Mannschaft von Cheftrainer Carl Mbassa setzte sich am Donnerstagabend in der heimischen Nordhalle vor leeren Rängen gegen den FC Bayern München II mit 79:74 (47:38) durch und feierte ihren siebten Saisonsieg.

Rundum zufrieden war der Coach der Speyerer dennoch nicht. „Drei Viertel haben wir gut gespielt. Dann wurden wird aber sehr nachlässig. Das darf uns nicht passieren“, urteilte der 43-Jährige.