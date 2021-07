Die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer starten mit einem Heimspiel in die neue Saison der 2. Basketball-Bundesliga ProB. Das hat der Ligaverband am Dienstag mitgeteilt. Am Samstag, 18. September (19.30 Uhr), geht’s in der Nordhalle gegen die Arvato College Wizards aus Karlsruhe.

Feiertage? Nicht so richtig für die Korbjäger, denn am Donnerstag, 23. Dezember (19.30), kommen die Scanplus Baskets Elchingen nach Speyer. Das neue Jahr beginnt am Sonntag, 2. Januar (16 Uhr), bei den Basketball Löwen. Die Hauptrunde endet am Samstag, 19. März (19.30 Uhr) bei den Baskets Koblenz.