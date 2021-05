Die Ahorn Camp BIS Baskets haben auch das zweite Saisonspiel in der Zweiten Basketball-Liga ProB verloren. Gegen BBC Coburg unterlag die Mannschaft von Coach Carl Mbassa am Ende deutlich mit 80:114 (39:51).

Mbassa sprach nach dem Spiel von einer katastrophalen Defense-Leistung seiner Auswahl. „Aber Defense und Offense hängen zusammen“, betont der Coach, „wir haben vorne zu früh abgeschlossen und dem Gegner damit mehr Möglichkeiten geboten zu punkten.“ Und wieder tat den Baskets eine spielerische Pause in der Vorwoche alles andere als gut: „Wir waren komplett aus dem Rhythmus raus“, stellt der Übungsleiter im Nachhinein fest.

Ein Déjà-vu für Trainer Mbassa, der Ähnliches im Dezember vergangenen Jahres schon einmal erlebt hatte. Damals war Speyer nach einem spielfreien Wochenende mit 102:78 bei den 46ers aus Gießen untergegangen. Der Unterschied zur vergangenen Runde ist freilich, dass die Baskets dort einen Auftakt nach Maß hinlegten. Nach jetzt zwei verlorenen Spielen spricht Mbassa von einem Fehlstart: „Wir arbeiten einfach weiter, und wir werden da raus kommen“, betont der 42-Jährige.

Keine Basketsführung

Anders als noch zum Auftakt gegen die Tropics aus Oberhaching führten die Speyerer bei ihrer zweiten Auswärtsfahrt in dieser Saison zu keinem Zeitpunkt des Spiels. Einzig in der Mitte des ersten Viertels kamen die Baskets bis auf zwei Zähler an Coburg heran (9:11). Danach zogen die Hausherren jedoch auf 32:20 davon. Auch wenn die Baskets den zweiten Durchgang ausgeglichen gestalteten (19:19), kamen sie nach dem Wiederanpfiff nicht mehr an die Hausherren heran.

Mbassa sieht das deutlich verlorene Rebound-Verhältnis als einen weiteren Grund für die erneute Niederlage: „Wir sind unter dem Korb eingegangen.“ Gut getan habe die Pause indes, damit einige Spieler ihre Verletzungen auskurieren konnten. So hatte etwa Jordan Rezendes zwei Wochen lang wegen Adduktorenproblemen nicht trainiert. Er blieb gegen Coburg deutlich unter seinen Möglichkeiten, der Topscorer des ersten Spieltags erzielte keinen Punkt. Dafür sprang mit Darian Cardenas Ruda ein anderer Neuzugang als bester Speyerer Korbjäger ein (29 Punkte). Der Auftritt seiner Mannschaft gebe ihm zu denken, erklärt Mbassa. Vor dem ersten Heimspiel am kommenden Samstag (19.30 Uhr) gegen die Ebbecke White Wings Hanau will er daher etwas umstellen.