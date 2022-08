Nach der erfolgreichsten Saison ihrer Geschichte gehen die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer mit einem Heimspiel die Runde 2022/23 an. Denn am Samstag, 1. Oktober (19.30 Uhr), reisen die Basketball Löwen aus Erfurt in der Zweiten Bundesliga ProB zum Südgruppenauftakt an. Das geht aus dem veröffentlichten Spielplan der Liga hervor.