Die BIS Baskets Speyer starten am Mittwoch, 2. September, in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der Zweiten Bundesliga Süd ProB. Nicht nur der Name des Teams, wieder zurück zur angestammten Fassung, auch das Gesicht der Mannschaft wurde verändert.

„Wir haben komplett umstrukturiert“, sagte Coach Carl Mbassa im Gespräch mit der RHEINPFALZ: „Wir setzen mehr Jugendspieler aus der zweiten Mannschaft und der U19 ein. Das ist