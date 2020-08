Play-off-Qualifikant BIS Baskets Speyer eröffnet die neue Saison am Samstag, 17. Oktober (19 Uhr), beim TSV Oberhaching. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Spielplan der 2. Bundesliga ProB hervor. Das erste Heimspiel folgt demnach eine Woche später (19.30) gegen die Orange Academy Ulm. Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag geht’s zur Sache und am 2. Januar gleich weiter. Corona lässt grüßen. Die Speyerer treten dann jeweils zuhause an.