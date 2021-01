Das ProB-Spiel der Ahorn Camp BIS Baskets morgen Abend (19.30 Uhr) gegen BBC Coburg kann stattfinden. Die Halle in Bad Dürkheim taugt in der aktuellen Lage als Ausweich-Domizil.

Bis zuletzt war unsicher, ob die Liga die eigentlich nicht für ProB-Partien ausgelegte Ausweichhalle in Bad Dürkheim genehmigen würde. Der Termin mit dem Inspektor der Liga am Freitagabend verlief dann aber positiv. Es gab grünes Licht für die Halle.

Baskets-Trainer Carl Mbassa zeigte sich erleichtert. Er betonte aber auch, dass die Halle eine Notlösung sei, bis die Baskets wieder in der Nordhalle spielen dürften. Wann das möglich sein wird, ist weiter unklar. Einzig ein positiver Corona-Test in den Reihen der Speyerer oder der Gäste könnte dem ersten BIS-Heimspiel in Bad Dürkheim jetzt noch einen Riegel vorschieben.