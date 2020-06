Marvin Betz is back. Er stellt sich zur Wahl als neuer Basketball-Abteilungsleiter beim TSV Speyer und damit als Nachfolger von Florian Rammrath, der eine neue Lösung anstrebte. Das hat Pressesprecher Michael Klingenburg mitgeteilt. Betz ist in der Szene wahrlich kein Unbekannter.

Zur Hochzeit des TSV Speyer in der 2. Bundesliga in der Ära Günter Glasauer (72), als die Mannschaft gar an die Tür zum Oberhaus anklopfte, engagierte sich Betz als Betreuer. Zuletzt vermittelte der Familienvater zweier kleiner Kinder (drei und sechs Jahre) die regionale Korbjägerlegende David Jones (USC Heidelberg, Speyer) für ein Camp mit dem Speyerer Nachwuchs.

Zukunftssicher machen

„Durch Gespräche mit Spielern der ersten und zweiten Herrenmannschaft ist in mir der Entschluss gereift, mich als Abteilungsleiter zur Wahl zu stellen“, teilte Betz mit: „Des Weiteren haben sich weitere Mitstreiter bereiterklärt, sich sowohl in vorderster Linie, als auch im Hintergrund für die Basketball-Abteilung zu engagieren.“

Darunter seien auch Mitglieder der jetzigen Abteilungsleitung, informierte der gebürtige Domstädter mit Arbeitsplatz als Qualitätsmanager in Mannheim: „Es zeichnet sich somit ein Mix aus neuen und alten Gesichtern in der künftigen Abteilungsleitung ab. Ein Ziel ist es, die Abteilung zukunftssicher aufzustellen.“