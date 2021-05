Der dritte Saisonsieg am vergangenen Samstag hat den Ahorn Camp BIS Baskets nicht den erhofften Schwung gebracht. Im Nachholspiel unterlag die Mannschaft von Trainer Carl Mbassa am Mittwochabend in der 2. Bundesliga ProB OrangeAcademy Ulm zuhause mit 70:80 (40:44). Am Ende haben vor allem zwei Aspekte den Ausschlag gegeben.

35:35 Rebounds, 13:13 Turnover – es war auf den ersten Blick eine ausgeglichene Partie in der Speyerer Nordhalle. Die zu schlechte Trefferquote der Speyerer und die hohe Zahl von Assists der Gäste machten jedoch den Unterschied.

„Wir haben heute auf der einen Seite dem Drei-Tage-Rhythmus Tribut gezollt und unsere freien Würfe nicht gut genug getroffen“, resümiert Coach Mbassa nach der Partie im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Wenn du die Würfe nicht triffst, wird es eben schwer“, ergänzt er. Seine Mannschaft hätte so weitermachen müssen wie zu Beginn der Partie.

Vorsprung schmilzt

Das Zusammenspiel sei jedoch teilweise suboptimal gewesen. Die Baskets erwischten einen starken Start und führten schnell 17:4. In der Folge holten die Gäste jedoch auf. Der Speyerer Vorsprung schmolz bis zum Ende des ersten Spielabschnittes auf nur noch sechs Zähler.

Im zweiten Viertel verwandelten die Gäste aus Ulm den komfortablen Vorteil der Domstädter in einen knappen Rückstand. Nach der Pause blieb das Spiel lange spannend. Dreimal zogen die Hausherren sogar wieder denkbar knapp in Front (45:44, 51:50, 53:21).

Dann aber setzten sich die Schwaben vor den abschließenden zehn Minuten etwas ab (55:65). „Es ist natürlich schade, dass wir nichts geholt haben. Ulm war heute nicht in Bestbesetzung. Hier wäre etwas möglich gewesen.“

Zuschauer interaktiv

Zuschauer waren im zweiten Spiel nach der Rückkehr in die Nordhalle natürlich noch nicht zugelassen. Dafür beobachteten aber knapp 200 Basketballfans den Live-Stream der Baskets auf YouTube. In der Halbzeit bestand die Möglichkeit, Verwandte und Freunde zu grüßen. Einige machten davon Gebrauch.

Viel Lob gab’s unter den Kommentaren auch für Speyers Darian Cardenas Ruda, mit 23 Punkten und drei Assists einmal mehr der beste Speyerer Werfer. Am Samstag (18 Uhr) wartet auf die Speyerer die enorm schwere Auswärtsaufgabe bei den Dresden Titans.