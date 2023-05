Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Basketballerinnen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt treten am Sonntag um 16.30 Uhr in der Zweiten Bundesliga Süd bei den Falcons Bad Homburg an. Hinter dem souveränen Tabellenführer aus Würzburg belegen die Falcons mit 12:3 Saisonerfolgen Rang zwei. Die personelle Situation bei den Pfälzerinnen gibt Anlass zur Sorge.

Am bis dato guten Abschneiden des Teams aus Bad Homburg hat neben der kanadischen Topscorerin Haley McDonald auch die ehemalige Towers-Spielerin Ashley Gray ihren Anteil. TSV-Trainer Julian Krieger