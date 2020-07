Albert Kuppe, einer der Leistungsträger der BIS Baskets Speyer in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB und Drei-gegen-drei-Nationalspieler, verlässt den Verein. Das hat die Liga über ihre sozialen Kanäle verbreitet. Demnach schließt sich Kuppe den MLP Academics Heidelberg in der höherklassigen Pro A an.