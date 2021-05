Sechs Punkte hat Basketballer Albert Kuppe beigesteuert, als er sich mit seinen MLP Academics Heidelberg im zweiten Spiel um die Meisterschaft in der 2. Bundesliga ProA gegen die Bayer Giants durchsetzte. Heidelberg hat nun das Recht, in die Bundesliga aufzusteigen. In der vergangenen Saison spielte Kuppe noch für die BIS Baskets Speyer.