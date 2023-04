Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So hatten sich die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer den Saisonauftakt in der 2. Bundesliga ProB sicher nicht vorgestellt. Mit 77:86 (27:50) unterlag die Mannschaft von Trainer Carl Mbassa den Arvato College Wizards Karlsruhe am Samstagabend in der heimischen Nordhalle.

In Durchgang eins lief es gelinde gesagt bescheiden für die Gastgeber. In den ersten zehn Minuten trafen sie zunächst in vielen Situationen vorne den Korb nicht. Karlsruhe zog schnell ein wenig davon (9:4).