Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer über weite Strecken einer Partie führt und erst in den letzten Minuten in Rückstand gerät, hat dennoch verloren. So ging es den Ahorn Camp BIS Baskets Speyer bei ihrem Gastspiel in der 2. Bundesliga ProB in Frankfurt. Die Leistung der Baskets war über weite Strecken der Partie gut. Am Ende kehren sie aber mit einem 64:67 (35:32) und ohne Punkte aus der Mainmetropole heim.

Hinzu kam gewaltiges Pech. Erst zehn Sekunden vor dem Ende der Partie versenkte der Frankfurter Jordan Samare den entscheidenden Dreier zum Endstand. Mit Samare traf ein Mann, der eigentlich gar