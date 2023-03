Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den Willen wollte Trainer Carl Mbassa seinen Jungs der Ahorn Camp BIS Baskets Speyer nicht absprechen. Aber die deutliche 75:93 (38:54)-Niederlage beim direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Bundesliga ProB, Basketball Löwen Erfurt, am Sonntagnachmittag hatte seine Gründe. Welche und worauf es am Mittwoch beim nächsten Match ankommt, das hat Mbassa nach der Partie der RHEINPFALZ erzählt.

Im ersten Viertel gestalteten die Gäste aus der Domstadt die Partie noch ausgeglichen, schafften allerdings nur einmal den Ausgleich (6:6). Gegen Ende der ersten zehn Minuten zogen die Thüringer