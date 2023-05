Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Mittwoch (20 Uhr, Nordhalle ) endet für die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer gegen die Löwen Erfurt die Saison in der 2. Bundesliga ProB. Der sportliche Wert hält sich in Grenzen – Zeit für einen Rückblick.

Die Löwen reisen als Schlusslicht an, eine Position, die die Mannschaft von Trainer Carl Mbassa auch längere Zeit besetzte. Allerdings war dies eher den vielen Spielausfällen