Die Damen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt gehen in ihre 16. Saison in Folge in der Zweiten Bundesliga. Deutschlandweit gibt es kein zweites Team, welches diese Kontinuität aufweist.

„Unser Ziel ist es weiterhin, junge Talente zu entwickeln, sie wenn möglich, für die Erste Bundesliga oder gar Nationalmannschaften auszubilden“, sagt Julian Krieger aus dem Trainerstab