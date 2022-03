Die BASF nimmt ab dem 1. April den Spielbetrieb wieder auf und setzt ihr Konzertprogramm fort. Den Höhepunkt bildet die Festwoche zur Jubiläumssaison, von der ausgewählte Veranstaltungen im Mai nachgeholt werden.

Die BASF hatte Ende November Jahres die Festwoche zum 100. Geburtstag seines Kulturengagements und sämtliche weiteren Konzerte aufgrund der damaligen Corona-Situation abgesagt. Nun wurde die Lage neu bewertet – im Einklang mit den Vorgaben der Landesverordnung Rheinland-Pfalz sieht das Unternehmen die Möglichkeit, das Programm sicher und pandemiekonform fortzusetzen.

Das erste Live-Konzert vor Publikum nach mehrmonatiger Pause bestreiten die schwedische Mezzosopranistin Anne Sofie von Otter und das Brooklyn Rider-Streichquartett. Gemeinsam spielen sie am 1. April Werke von Franz Schubert und Rufus Wainwright. Am 3. April sind die Pianisten Pierre-Laurent Aimard und Lorenzo Soulès zu Gast. Ein weiterer Höhepunkt: Das Festkonzert am 4. Mai mit den drei Solisten Isabelle Faust, Sol Gabetta, Kristian Bezuidenhout und dem Kammerorchester Basel. Beethovens Triplekonzert und die fünfte Sinfonie erklingen.

Festwoche im Mai

Vom 23. bis 30. Mai werden ausgewählte Veranstaltungen der Festwoche „100 Jahre BASF-Kulturengagement“ nachgeholt, die für November geplant waren. So der Auftritt von Joy Denalane am 23. Mai, die Lecture-Performance-Revue des BASF-Werkskünstlers Armin Chodzinski am 25. Mai, das Festkonzert der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz am 29. Mai und der Auftritt der Fire Evening House Band am 30. Mai.

Die BASF ist weiterhin auf die Sicherheit der Gäste, Künstlerinnen und Künstler sowie der Mitarbeitenden bedacht: Die kommenden Veranstaltungen werden gemäß der aktuell gültigen Landesverordnung durchgeführt. Es gilt die 3G-Regelung: Konzertbesucher und Konzertbesucherinnen benötigen einen gültigen Impf- oder Genesenen-Nachweis beziehungsweise einen tagesaktuellen, offiziellen Schnelltest sowie ein amtliches Ausweisdokument. Zusätzlich besteht eine durchgehende FFP2-Maskenpflicht. Damit Gäste die Maske an ihrem Platz – unter Berücksichtigung der Abstandsregeln – abnehmen können, begrenzt BASF vorerst das Ticketkontingent.

Info

Alle wichtigen Informationen zur aktuellen Regelung unter www.basf.de/kultur