Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

1040 Quadratmeter Wiese auf dem Platz, und nichts geht mehr sportlich. Nach 18 Jahren Spielbetrieb im Baseball war das Grün durch, und die Verletzungsgefahr selbst für hart gepolsterte Turtles – Schildkröten – groß. Mittlerweile sind die Panzertiere wieder am Ball und die ungebetenen Gäste namens Kaninchen vertrieben.

Als sich der Baseball- und Softballverein Turtles 1989 gründete, war er der erste in Rheinland-Pfalz. Ein gleicher Zusammenschluss in Mainz war in Hessen verortet. Gefeiert worden