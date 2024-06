Alisa Ceylin Basaran und Christophe Herbin vom JSV Speyer haben sich erst kurz nach ihrem zweiten Platz bei der Pfalzmeisterschaft dazu entschieden, an den deutschen Titelkämpfen in Erlangen teilzunehmen. Die beiden starteten in der Disziplin Nage no Kata: „Dafür wurde intensiv mehrmals die Woche trainiert und die Kata deutlich verbessert“, berichtete Thomas Hofmann ( Speyer), Kata-Referent der Pfalz.

„Am Tag der Demonstration in Erlangen konnte allerdings aufgrund der Nervosität nicht alles so gut umgesetzt werden“, berichtete Hofmann. Am Ende landeten Basaran/Herbin im hinteren Bereich des Feldes: „Ein vielversprechendes Team für die Zukunft. “