Ein Speyerer Badesee soll einen barrierefreien Zugang etwa mit einer Rampe erhalten. Die Stadt sieht mehrere mögliche Standorte. Der Stadtrat stimmte dem entsprechenden Prüfantrag von CDU, Grünen und SWG einstimmig zu. Nur zwei AfD-Vertreter enthielten sich. Auch die Stadtverwaltung befürworte das Projekt, so Fachbereichsleiter Robin Nolasco. Er nannte zwei mögliche Standorte am Binsfeldsee und einen am Kuhuntersee bei der „Anglerstubb“. Aus Sicht von Initiator Frank Hoffmann (CDU) müsste die Anlage nicht so groß dimensioniert sein wie die an der Schlicht bei Neuhofen.