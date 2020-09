Die Internationalen Musiktage Dom zu Speyer gehen unter der Woche mit drei Konzerten weiter. Am Dienstag 21 Uhr ist in der Dreifaltigkeitskirche die erste Nachtmusik mit Andreas Martin auf der Barocklaute. Der international renommierte und gefragte Musiker spielt zwei Suiten, Nr. 34 in d-Moll und Nr. 25 in g-Moll, des berühmtesten Lautenisten seiner Zeit Silvius Leopold Weiss (1687-1750), der nicht nur fast die selben Lebensdaten wie Bach hat, sondern auch mit diesem bekannt war. Andreas Martin wird auch eine Einführung in sein Instrument und die Musik geben.

Am Mittwoch um 19.30 Uhr ist in der Kirche St. Joseph in der Gilgenstraße 18 ein Orgelkonzert „A la memoire de Beethoven“ zum 30. Weihetag der der Willbrand-Orgel in der Kirche. Stephan Rahn spielt Bachs Präludium und Fuge e-Moll BWV 548, von Correa de Arauxo Tiento de quarto tono por elami, Mozarts Fantasie f-moll KV 608, Jehan Alains „Deuils – Danse funebre pour honorer une memoire heroique“ und von Feliks Nowowiejski aus der Orgel-Sinfonie Nr. 9 (à la mémoire de Beethoven) die Toccata.

Am Freitag, 25. September, erklingt wieder in St. Joseph der Kantatenzyklus „Membra Jesu nostri“ von Dieterich Buxtehude. Es singt die Capella Spirensis, es spielt das Barockensemble L’arpa festante. Joachim Weller dirigiert. In sieben Kantaten bringt das geniale Werk musikalische Reflexionen über Füße, Knie, Hände, Seite, Brust, Herz und Gesicht des gekreuzigten Christus. Dieterich Buxtehude wirkte viele Jahre an der monumentalen Marienkirche in Lübeck. Bach (von Arnstadt aus zu Fuß) und Händel besuchten den hochgerühmten Meister dort, um von ihm zu lernen. Seine Stelle mochten sie aber nicht haben, denn dazu hätte sie eine von Buxtehudes Töchter heiraten müssen.

Karten gibt es in der Dom-Info, bei der Tourist-Info und allen Reservix-Stellen, Infos unter http://www.dommusik-Speyer.de.