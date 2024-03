Das Konzert im Rahmen der Händel-Festspiele im Badischen Staatstheater Karlsruhe bot Symphonic Metal auf der Basis barocker Musik.

Bei den drei deutschen Händel-Festspielen – Göttingen, Halle und Karlsruhe – gibt es längst nicht nur des Meisters Musik streng nach Urtext und im Originalklang, sondern mehr denn je auch in Cross-over-Projekten und in Bearbeitungen unterschiedlicher Art. Verjazzte Barockmusik ist ja eh schon ein Klassiker. Das ist bei der Musik des 18. Jahrhunderts im Dialog mit Heavy Metal noch nicht ganz so, aber klassische Motive in dieser phonstarken, schweren Musik sind so selten nicht. Schließlich gibt Symphonic Metal als eigenständiges Genre.

Für ein Heavy-Metal-Konzert bei den Karlsruher Händel-Festspiele wurde mit Neopera eine Symphonic-Metal-Band gefunden, die nicht bereit war, Stücke mit Händels Musik im Hintergrund zu erarbeiten, sondern die auch schon eine Nummer in dieser Art im Programm hatte. Die Gruppe aus Hamburg hatte schon in Equilibria Händels Sarabande d-Moll HWV 437 verarbeitet. Jetzt kamen im Vorfeld des Konzerts eine ganze Reihe neuer Stücke unter dem Motto Barock meets Heavy Metal dazu. Schon seit Wochen war das Konzert ausverkauft, das neben Heavy-Metal-Fans auch Händelianer anzog. Am Ende waren die im Rausch der Begeisterung nicht mehr voneinander zu unterschieden.

Auch schon in Wacken gewesen

Neopera wurde schon 2011 gegründet und war auch schon in Wacken. 2019 formierte sich die Band neu. Gründer Jörn Schubert kann wegen einer Erkrankung nicht mehr mitspielen, ist aber als Komponist weiter für die Band tätig.

Das Karlsruher Konzert bot im ersten Teil Stücke aus dem Repertoire von Neopera, darunter „An Eternal Night“ zu Franz Schuberts Lied „Wanderer an den Mond“. Das zeigte sehr deutlich, wie die Band mit den klassischen Vorlagen umgeht. Sie bindet sie in eigene Songs mit eigenem Text quasi als Inspirationsquelle ein, lässt sich von deren Stimmung und Ausdruck inspirieren und greift natürlich auch musikalische Elemente auf. Es gibt Zitate des Originals, aber immer auch alle Elemente, die Heavy Metal ausmachen. Dazu gehören die krassen Shouts und Growls des Bassisten Denis Filimonov sowie dessen und des Leadgitarristen David Wieczorek wilde Soli. Natürlich fehlt es an Lautstärke und rhythmischer Urgewalt nicht, aber Neopera hat auch sanfte Balladen im Programm. Hier kommen dann die klassisch ausgebildeten Sängerinnen Jasmin Gajewski, die aus Karlsruhe kommt, und Wiebke Krull sowie der klassische Bariton Thorsten Schuck zu Einsatz. Rhythmusgitarrist Vic Mussolino und Florian Karbaum am Schlagzeug ergänzen die Band.

Der zweite Teil brachte dann die neuen auf Händel basierenden Nummern, die Motive der Feuerwerksmusik, die Arien „Ombre Pallide“ („Alcina“), „Lascia ch’io Pianga“ („Rinaldo“), „Nel mondo e nell’abisso“ („Tamerlano“) und „The people that walked in darkness“ („Messiah“) aufgreifen. Auch zu Vivaldis „Vedro con mio diletto“ („Il Giustino“) gibt es ein Stück.

Im doppelten Sinn mit robustem Sinnbezug

Auch hier gibt es immer einen im doppelten Sinn robusten Sinnbezug von Metal-Stil und Barock-Stück. Besonders eindrucksvoll war das in dem himmlischen „Eternal Source of Light Divine“, das hier mit erdenschwerem Sound verbunden war und doch mit Absicht seinen Ausdruck und Sinn behielt. Dieser besondere Abend der Festspiele vermittelte das typische und ja auch gewollte Metal-Feeling, war aber doch alles andere als eine oberflächliche Verbindung musikalischer Welten. Das Händel-Programm von Neopera gibt es bald auch auf CD.

Übrigens: Am Morgen nach dem Neopera-Konzert gab es im Staatstheater beim Sinfoniekonzert der Badischen Staatskapelle einige der Metal-bearbeitenden Stücke von Händel im Original, so die Feuerwerksmusik oder die Sarabande, die der Solist am Cembalo Francesco Corti freundlicher Weise als Zugabe spielte. Die Arie aus „Tamerlano“ wurde hier dann in Händels eigener Bearbeitung im Concerto grosso op. 6 Nr. 12 gespielt.