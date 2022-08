Kenneth Eissler aus Speyer hat drei weitere deutsche Meistertitel im Barfußwasserski gewonnen. In Maurik (Niederlande) setzte sich Eissler in den Disziplinen Tricks, Springen mit 24,9 Metern und in der Gesamtwertung durch.

Im Slalom reichte es als Zweiter knapp nicht zum Sieg. Die Wettkämpfe stiegen im Nachbarland, da in der Mosel wieder Blaualgen Probleme machen.