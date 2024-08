Neues Geschäft auf der Maximilianstraße: Der Barfußschuh-Hersteller „Leguano“ zieht in die Räume des früheren Foto-Fix in der Maximilianstraße 72. Laut eines Plakats an der Fensterscheibe eröffnet die neue Filiale am Samstag, 14. September. Um das bundesweite Filialnetz mit mehr als 140 Läden weiter auszubauen, konzentriere man sich „auf Städte und Gemeinden mit dem gewissen Etwas“, erklärt ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage. Die Menschen in Speyer habe man dabei als weltoffen kennengelernt: „Die spürbare Mischung aus Traditionsbewusstsein, Naturverbundenheit und Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem hat uns sofort für Speyer eingenommen“, ergänzt er.

Das Unternehmen nennt gesundheitliche Aspekte für die Barfußschuhe: Viele Schmerzen kämen daher, dass sich Füße nicht mehr natürlich bewegten. Man wolle dazu anregen, „so oft es geht barfuß zu laufen oder Barfußschuhe zu tragen. Dann werden die Füße reaktiviert und der Bewegungsapparat wieder so beansprucht, wie die Natur es für uns vorgesehen hat“. Geplant sei die Schaffung von bis zu vier Arbeitsplätzen in der Speyerer Filiale, die werktags von 10 bis 13 und 13.30 bis 18.30 Uhr geöffnet haben werde.