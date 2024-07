Barbara Matic aus dem Bundesligakader des JSV Speyer hat bei den Olympischen Spielen in Paris die Goldmedaille gewonnen. In der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm besigte sie im Endkampf ausgerechnet die Deutsche Miriam Butkereit. Die Kroatin Matic gehört schon seit vielen Jahren dem Speyerer Aufgebot an.

Auch im heimischen Judomaxx kämpfte sie bereits, 2018 gegen ihre heutige Mannschaftskameradin Teresa Zenker, damals in Diensten von Kim Chi Wiesbaden. Matic. Welt- und aktuelle Europameisterin, Weltranglistenerste, trat als Favoritin in der französischen Hauptstadt an. Nach einem Freilos zum Auftakt schaltete die Kroatin mit Kim Polling eine weitere Teamkollegin aus.

Polling, eine gebürtige Niederländerin und seit einiger Zeit für Italien startend, schaltete davor Tais Pina aus Portugal aus. Matics weiterer Weg führte über die Spanierin Ai Tsunoda Roustant zum Poolsieg. In der Vorschlussrunde schaltete sie mit Sanne van Dijke (Niederlande) einen ganz harten Brocken aus.