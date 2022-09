Einem Telefonbetrüger beinahe zum Opfer gefallen ist laut einer Mitteilung der Polizei am Mittwochnachmittag ein 82-Jähriger aus Speyer. Wie die Beamten mitteilen, erhielt der Mann gegen 13.45 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten, der behauptete, dass die Tochter des Mannes einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution fällig sei. Im Hintergrund habe eine Frau geweint. „Der 82-Jährige setzte sich anschließend mit seiner Bank in Verbindung. Der Mitarbeiter erkannte die Betrugsmasche und informierte die Polizei“, so der Bericht. Die Beamten warnen: „Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.“