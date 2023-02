Die Bänke auf der Maximilianstraße sind allzu sehr in die Jahre gekommen. Das ist auch seit Jahren bekannt, aber getan hat sich nichts. Immerhin ist die Ankündigung aus dem Stadthaus überliefert, bei der Möblierung der Fußgängerzone nachzubessern. Als vor Jahren eine neue und behindertengerechte Bank an der Stirnseite des Stadthauses aufgestellt worden war, wurde das mit großem Tamtam begangen. Und auch das Geschirrplätzel und der Fischmarkt laden seit einiger Zeit mit freundlicheren Bänken zum Verweilen ein.

Das war’s dann aber auch. Gerade in der Maximilianstraße sind einige Sitzmöbel in schlechtem Zustand. Peter Bödeker, Inhaber mehrerer Schuhgeschäfte und Vorsitzender der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“, hat daher eher bitter schmunzeln müssen, als er vorherige Woche einen Gebührenbescheid nach der Sondernutzungssatzung erhielt, wonach ihn zwei von ihm selbst aufgestellte Bänke vor seinem Geschäft in der Maximilianstraße 60 Euro kosten. „In Rechnung gestellt wird mir eine Warenauslage, aber das geht an der Sache vorbei“, bedauert er.

Bödeker: Stadt will neue Bänke ausschreiben

Bödeker verschickt das Foto eines gemütlichen weißen Bänkchens zusammen mit dem Dankesbrief einer 90-jährigen Nutzerin, die in diesen eine Spitze eingebaut hat: „In Neustadt sieht man mehrere Sitzmöglichkeiten in der Fußgängerzone, hübsch und gemütlich und ohne Verkaufs- und Verzehrzwang.“ Das Kontrastprogramm bieten die städtischen Bänke mit ihrem bereits arg hinfälligen Holz. Der Schuhhändler sagt nun, er habe eine Bank aus Aluminium bestellt, um vor seinem Geschäft noch stabiler helfen zu können („Ich denke über die Ladentür hinaus“). Seine Drähte ins Rathaus glühen überdies. Er habe die Zusage vernommen, dass auch die Stadt neue Bänke ausschreibe, berichtet der Geschäftsmann.