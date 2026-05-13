Eine Woche nach Verkündung der Pläne von Elektronikhersteller TE Connectivity für ein Produktionsende in Speyer bis 2028 ist die Arbeitnehmerseite für Verhandlungen gerüstet.

Es war ein Schock, als die Geschäftsleitung von TE Connectivity ein schon länger angesetztes „Townhall“-Treffen in Speyer vorigen Mittwoch dafür nutzte, über eine „Neuausrichtung des Standorts“ zu informieren: Anstelle des ehemaligen Siemens-Werks, seit 1999 in TE (früher: Tyco)-Hand, sollen nur noch 140 Stellen in der Entwicklung und Verwaltung erhalten bleiben. Rund 630 Stellen in der Produktion bis Dezember 2028 sollen schrittweise abgebaut werden. Es habe in den Tagen zuvor entsprechende Gerüchte gegeben, ordnete Altan Kilic, Vorsitzender des örtlichen TE-Betriebsrats, ein. Nach der letztlich doch überraschenden Mitteilung musste die Arbeitnehmerseite zunächst intern beraten, wie sie in die nun fälligen Verhandlungen geht.

Diese Phase sei abgeschlossen, so Kilic auf Anfrage. „Wir haben der Geschäftsleitung mitgeteilt, dass wir unser Verhandlungsteam zusammengestellt haben.“ Einbezogen würden drei Kollegen des Gesamtbetriebsrats unter Leitung von Thomas Hercher, drei Mitglieder des Speyerer Betriebsrats mit Kilic an der Spitze, ein Betriebsratsanwalt, ein Vertreter der IG Metall und ein Sachverständiger, dem die Arbeitnehmer vertrauen.

Ziel: Arbeitsplätze retten

Kilic rechnet mit bis zu sechsmonatigen Verhandlungen über einen Interessenausgleich. Wenn kein Kompromiss gefunden würde, könnte jede Seite danach eine Einigungsstelle anrufen. Ziel der Arbeitnehmervertreter laut Kilic: „ganz klar die Produktion in Speyer zu erhalten und so viele Arbeitsplätze wie möglich zu retten“. Das Unternehmen hatte mit einem „herausfordernden Marktumfeld im Automotive-Sektor“, für den in Speyer unter anderem Sensoren und Steckverbindungen hergestellt werden, argumentiert: Die Fertigungsstrukturen müssten angepasst und die Speyerer Aufträge in andere Werke im In- und Ausland verlegt werden.

Er erwarte nun zunächst Terminabstimmungen, dann einen Start der Gespräche mit der Unternehmensleitung, so Kilic. Der Betriebsrat könne die Ankündigung nicht nachvollziehen, weil es im Fall von Problemen andere Möglichkeiten gäbe als eine Produktionsverlagerung. Das Unternehmen könnte sich etwa zunächst von Leasing-Mitarbeitern trennen oder über sogenannte Freizeitkonten und Kurzarbeit Kosten sparen. Auch die Politik könnte um Unterstützung gebeten werden. Die IG Metall hat schon angekündigt, öffentlich auf den drohenden Kahlschlag aufmerksam zu machen. Der Betriebsrat will beim Speyerer Stadtradeln vom 30. Mai bis 19. Juni ein Zeichen setzen: Die Belegschaften von TE Connectivity und Mann + Hummel, wo ebenfalls ein Aus bis Ende 2028 droht, könnten gemeinsam für den Erhalt der Arbeitsplätze in die Pedalen treten.