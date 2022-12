Für junge Intensivpatienten, die in ihren teils wenigen Lebenstagen noch kein richtiges Immunsystem ausgebildet haben, könnte eine Ansteckung mit der in Deutschland selten gewordenen Lungenkrankheit besonders gefährlich werden. Deshalb rollt bei den Diakonissen ein großer Apparat an, als bekannt wird, dass die junge Pflegerin womöglich von Juli 2021 bis zu ihrer Krankmeldung im April 2022 ansteckend war. 193 Patienten gelten als Kontaktpersonen. Sie bekommen Testangebote und ihre Familien werden an einer eigens geschalteten Hotline beraten. Erstes Ergebnis: Kein Baby ist an Tuberkulose infiziert.

Auch 82 Kolleginnen und Kollegen der Pflegerin machen Bluttests. Positive Befunde gibt es bei zwei Frauen, wobei eine offene Form der Krankheit bei ihnen ausgeschlossen wird und ein Kontakt mit den Erregern im „Diak“-Kontext nicht nachgewiesen ist. Die infizierte Pflegerin ist im Sommer auf dem Weg der Besserung.