Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Ball des Sports war 2020 eine der letzten Veranstaltungen, bevor die große Krise kam. 2023 ist der Ball dagegen zum Hoffnungsträger geworden, dass die Normalität den Durchbruch wieder geschafft hat. Laut Stadtsportverband feierten am Samstagabend in der Stadthalle in Speyer rund 450 Personen den Sport – mit Auszeichnung und dicken Dingern.

Erst eine Dampfnudel und dann elfengleich übers Parkett schweben? Geht. Tanzfreudige haben es am Samstag allen Bedenkenträgern zum Trotz bewiesen. Einer davon war Stefan Vogel, Schöpfer