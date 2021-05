Die acht städtischen Corona-Schnelltestzentren in Speyer werden künftig mit einer All-In-One-Software-Lösung ausgestattet, um Wartezeiten beim Check-In und Check-Out zu verkürzen und somit mehr Kapazitäten in den Teststationen zu schaffen. Das teilte Christian Kölsch, Koordinator der Schnelltestzentren der Stadt Speyer, kürzlich mit. Die Testwilligen könnten sich bereits vorab online anmelden, sodass ein QR-Code generiert wird, der bei der Ankunft sowie beim Verlassen des Zentrums lediglich eingescannt werden müsse. Auch mit der Corona-Warn-App lasse sich die neue Software koppeln, erklärte Kölsch. Die Anmeldedaten könnten so direkt übernommen werden. Im Hinblick auf mögliche Öffnungsschritte sei es wichtig, den Ablauf in den einzelnen Teststationen zu optimieren. „Wir rechnen damit, dass die Anzahl der Schnelltests steigt, wenn weitere Lockerungen erfolgen und beispielsweise die Außengastronomie wieder öffnet“, sagte Kölsch.