Hiobsbotschaften wie diese gab es aus Speyer viele Jahre nicht mehr: Zwei industrielle Arbeitgeber wollen mehr als 1200 Jobs streichen. Kippt ein starker Wirtschaftsstandort?

Mitte April kündigte der Ludwigsburger Filterhersteller Mann + Hummel an, seinen Traditionsstandort in Speyer bis Ende 2028 schließen zu wollen. 600 Arbeitsplätze könnten betroffen sein. Anfang Mai folgte TE Connectivity, ein Unternehmen mit amerikanischen Wurzeln und irischem Hauptsitz, das seit 1999 an einem früheren Siemens-Standort Sensoren und Steckverbindungen produziert: Auch hier soll die Produktion im übernächsten Jahr auslaufen. 630 Jobs stehen auf der Kippe. Beide Firmen sind fast direkte Nachbarn im Industriegebiet Speyer-West und führen ähnliche Begründungen an: Die Verlagerungen in andere Werke seien unumgänglich, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

„Die beiden angekündigten Rückzüge betreffen fast jeden vierten industriellen Arbeitsplatz unserer Stadt. Das ist eine strukturelle Erschütterung, die wir sehr ernst nehmen“, sagt Mario Daum. Er hat als städtischer Wirtschaftsförderer nun zusätzliche Aufgaben, die so nicht eingeplant waren. Die Stadt wolle die Belegschaften beim Kampf um jeden einzelnen Arbeitsplatz unterstützen, kündigt er an. Die bei der OB-Wahl in diesem September um ihre Wiederwahl kämpfende Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) habe einen runden Tisch initiiert. Gespräche liefen an allen Fronten. Positive Effekte würden von einem Netzwerk „Arbeit und Ausbildung“ sowie der Werbung um Zukunftstechnologien erhofft.

„Existenzangst am Tisch“

Wie stark die angekündigten Abschiede – beide Firmen sprechen noch von Planungen – den Standort letztlich belasten werden, bleibt abzuwarten. Die betroffenen Familien, bei denen nun „die Existenzangst am Tisch“ sitzt, wie es Seiler und Daum ausdrücken, sind die tragischste Komponente. Andererseits beschreibt etwa Jürgen Vogel, Hauptgeschäftsführer der IHK Pfalz, Speyer als „gefragte Stadt, in der es bislang zu wenige Gewerbeflächen gibt und sich Bestandsunternehmen erweitern möchten“. Diese stehe bei harten wie weichen Standortfaktoren gut da und könne in der Krise auch Chancen ergreifen. In der jüngsten Standortumfrage der IHK kam sie auf die Note 2,6 – eine der besten Zensuren im Pfalz-Vergleich.

Tatsächlich ist Speyer weit mehr als der Dom. Die Stadt hat große Gewerbegebiete und eine lange industrielle Tradition, die für Kommunen mit 50.000 Einwohnern alles andere als selbstverständlich ist. Die Lage am Rhein und an anderen Verkehrswegen hat schon Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts die Ansiedlung großer Werke begünstigt. Die Pfalz-Flugzeugwerke – heute als Hutchinson PFW mit 1500 Mitarbeitern größter industrieller Arbeitgeber – wurden 1913 gegründet. Eine Celluloidfabrik zählte zu Spitzenzeiten rund 1000 Beschäftigte. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte eine zweite Industrialisierungswelle ein, bei der bezeichnenderweise Mann + Hummel-Vorgänger Filap und das Siemens-Werk am heutigen TE-Connectivity-Standort Vorreiter waren.

Mehr Arbeitsplätze, mehr Gewerbesteuer

Weitere bedeutende Arbeitgeber sind Behörden wie die Rentenversicherung, die Kirchen, Tourismus, Handel und mit wachsender Tendenz der Gesundheitssektor. Die Diakonissen Speyer zählen mit gut 6000 Stellen – mehr als ein Drittel davon am Hauptsitz – längst zu den Großen pfalzweit. „Diese Vielfalt war über Jahrzehnte das Rückgrat des Wirtschaftsstandorts und wird es weiterhin bleiben“, sagt Daum. Von 2013 bis 2023 ist laut Statistischem Landesamt die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Speyer von knapp 26.000 über die 32.000er-Marke geklettert. Andere Kommunen konnten nur neidisch auf dieses Plus von mehr als 23 Prozent blicken. Auch die Gewerbesteuereinnahmen stiegen deutlich. Und angesichts der Mitbewerber in der dichtbesiedelten Vorderpfalz waren immer wieder Klagen über Fachkräftemangel zu vernehmen.

Nicht nur Wehklagen

Auch deshalb: Die Betroffenheit über die Pläne von Mann + Hummel und TE Connectivity ist groß, es herrscht aber nicht nur Wehklagen vor. Wirtschaftsförderer Daum erklärt das auch im Zusammenhang mit der Schließung der Celluloidfabrik 1968, der Schwartz-Storchen-Brauerei 1970 sowie der Filzfabrik Hess und von Siemens in den 1990er-Jahren: „Aus jeder dieser Krisen ist die Stadt anders, aber nicht schwächer hervorgegangen.“ Stadtgesellschaft, Politik und Gewerkschaften haben darauf immer wieder (arbeits-)kämpferisch reagiert und sich auch aktuell wieder entsprechend positioniert.

Dass die heutige Krise eine neue Qualität hat, wird dennoch nicht verkannt. Daum: „Damals reagierten Speyerer Familienunternehmen auf veränderte Märkte, heute treffen Konzernzentralen in Ludwigsburg oder in Pennsylvania Standortentscheidungen über profitable Speyerer Werke. Das ist eine neue Qualität von Strukturwandel, die unter der Überschrift ,Wettbewerbsfähigkeit’ verhandelt wird.“ Sie verlange andere Antworten, die auch aus Berlin kommen müssten.