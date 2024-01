Der angekündigte Bahnstreik wird voraussichtlich nicht nur Auswirkungen auf Pendler und Reisende haben. Auch Geschäfte am Hauptbahnhof in Speyer rüsten sich für den Ausfall.

Nicht immer pünktlich, aber die Züge fahren: Das war die Situation an Speyers Bahnhöfen in den vergangenen Tagen. Das wird sich in den kommenden Tagen ändern und wohl auch Auswirkungen auf das Pressefachgeschäft und den Backshop im Hauptbahnhof haben.

Dass von Mittwoch bis Montag der längste Bahnstreik der Gewerkschaft GDL angekündigt ist, wird nicht den Betrieb am Gleis, sondern auch in den Bahnhofsgeschäften der Firmengruppe Dr. Eckert ausbremsen. Schon beim letzten Ausstand hatten die Eckert-Geschäfte in Speyer ihre Öffnungszeiten verkürzt. Das ist auch diesmal nach Firmenangaben „sehr wahrscheinlich“, stand aber am Dienstag zunächst noch nicht fest.

„Es wird je nach Standort sehr individuell entschieden und hängt auch davon ab, ob unsere Mitarbeiter wegen des Streiks Schwierigkeiten haben, an ihren Arbeitsplatz zu gelangen“, so ein Firmenvertreter.