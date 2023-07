Bei der Umgestaltung des Bahnhofsumfelds können weitere Schritte gegangen werden. Die Stadtpolitik stimmte im Bauausschuss der Vorplanung eines Heidelberger Fachbüros zu. Am 1,5-Millionen-Euro-Konzept soll aber weiter gefeilt werden. Die Stadt hat sich schon mit Anwohnern in der Prinz-Luitpold-Straße direkt gegenüber dem Bahnhof verabredet. Für sie würden Parkplätze wegfallen. Am 14. September ist ein Bürger-Dialog in größerem Rahmen geplant. Dann sollen weitere Vorschläge zu den Ideen möglich sein. Endgültig entschieden würde erst Mitte 2024, so die Stadt. Nach ihrer Einschätzung könnte 2025/2026 gebaut werden.

Verkehrsarten besser trennen

Bisher wird unter anderem vorgeschlagen, das Fahrradparkhaus vor dem Bahnhof abzubauen, an seiner Stelle zusätzlichen Freiraum zu schaffen und ein neues Fahrradparkhaus südlich an das Bahnhofsgebäude angrenzend zu bauen. Allein im Parkhaus könnte sich die Kapazität von heute rund 200 Fahrrädern verdreifachen, so die Planer. Wichtige Ziele für sie sind außerdem, die einzelnen Verkehrsarten vor dem Bahnhof besser zu trennen sowie für mehr Grün und Aufenthaltsqualität zu sorgen. In der Prinz-Luitpold-Straße könnten Plätze für Taxis und Kurzzeitparker entstehen. Der Übergang dorthin soll aufgewertet, der Verkehr auf der Bahnhofstraße womöglich beruhigt werden.

Bauausschussmitglieder schlossen sich diesen vorige Woche schon im Gestaltungsbeirat geäußerten Anregungen an. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) stimmte der Linken-Forderung zu, die weitere Planung mit einem Arbeitskreis aus Vertretern der Stadtratsfraktionen zu begleiten. Zur Bitte der UfS-Fraktion, auch die unbefriedigende Parksituation vor den Ärztehäusern nördlich des Bahnhofs zu verbessern, kündigte sie einen Entwurf im Herbst an.