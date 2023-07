Nach der Linken meldet auch die FDP-Stadtratsfraktion Bedenken gegen den städtischen Plan an, bereits kommenden Mittwoch eine Vorentscheidung über die Neugestaltung des Bahnhofsumfelds zu treffen. Dann soll laut Stadtverwaltung in der Bauausschusssitzung ab 17 Uhr eine Beschlussempfehlung zum Vorentwurf dreier Fachbüros abgegeben werden. Die FDP fordert jedoch, dass zunächst in dieser Woche im städtischen Gestaltungsbeirat geäußerte Anregungen in die Pläne eingearbeitet werden. Auch ein später geplanter Bürgerdialog sollte auf der neuen Basis stattfinden. „Daher wäre es wünschenswert, eine endgültige Beschlussfassung im Stadtrat diesbezüglich zeitlich etwas zu verlagern“, schreibt FDP-Fraktionssprecher Mike Oehlmann. Wie berichtet, hat der Gestaltungsbeirat unter anderem Ideen zur Anordnung neuer Pflanzen vor dem Bahnhof und zum Übergang zur Prinz-Luitpold-Straße eingebracht.