Die Grünphase der Fußgängerampel an der Kreuzung Bahnhofstraße/Untere Langgasse/ Mathäus-Hotz-Straße ist ab sofort länger. Sie wurde von zehn auf zwölf Sekunden erhöht. Damit sollen alle Verkehrsteilnehmenden ohne Hast die Straße überqueren können und somit die Sicherheit insbesondere für mobilitätseingeschränkte Personen erhöht werden, informiert die Stadtverwaltung. Die Festlegung der Grünzeiten erfolge gemäß den Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. Die Mindestgrünzeit für Fußgängerinnen und Fußgänger soll nach Empfehlung der RiLSA mindestens fünf Sekunden betragen, um es Passanten zu ermöglichen, innerhalb dieser Zeit mindestens die Hälfte der Fahrbahnbreite zu überqueren. In der anschließenden Räumzeit sind sowohl das Fußgängersignal als auch das Signal für den Autoverkehr auf Rot geschaltet. Dadurch sollen alle Fußgänger die Fahrbahn sicher verlassen können und zugleich soll ein guter Verkehrsfluss gewährleistet werden. Zuletzt erreichte die Verwaltung mehrfach der Wunsch von Bürgern und dem Seniorenbeirat, die Ampel-Grünphase in der Bahnhofstraße zu verlängern. „An dieser Ampelanlage entsprach die Länge der Grünphase nicht den Bedürfnissen älterer Menschen oder Menschen, die beispielsweise eine Gehbehinderung haben. Wie die Stadt weiter mitteilt, möchte sie gerade den schwächeren Verkehrsteilnehmenden gerecht werden. “Daher prüfen wir, ob auch an weiteren Stellen im Stadtgebiet die Ampelschaltung angepasst werden sollte“, erläutert Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD).