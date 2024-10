Handlungsbedarf beim Rad- und Gehweg vor dem Medicus-Ärztehaus in der Bahnhofstraße mahnt in einer Stellungnahme der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) an. Dessen Speyerer Kreisvorsitzender Werner Zink nimmt in einer Stellungnahme auf die RHEINPFALZ-Berichterstattung über verstärkte Falschparker-Kontrollen in diesem Bereich Bezug. Immer wieder werden Autos auf dem Rad- oder dem Gehweg abgestellt.

„Hier sollte man endlich an Baumaßnahmen denken, zum Beispiel eine Erhöhung des Geh- beziehungsweise Radwegs. Bestes Beispiel sind die Bushaltestellen, hier ist es unmöglich mit dem Pkw hochzufahren“, so der ADFC. Das Problem bestehe seit Jahren, Kontrollen hätten, sofern sie überhaupt gemacht würden, nicht den gewünschten Erfolg. Die Unfallgefahr an dieser Stelle sei für Radfahrer erhöht. Zink verweist auf das nahe Parkhaus, das 20 Minuten kostenlos genutzt werden dürfe. „Wir haben genug Parkplätze in Speyer, sie sollten nur genutzt werden.“