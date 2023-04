Der Speyerer Bahnhof soll aufgewertet werden. Derzeit ist das in der Wartehalle zu sehen. Die Toiletten bekommt jedoch auf unbekannte Zeit niemand zu Gesicht.

Die Wartehalle kann durchschritten, die Geschäfte können aufgesucht werden. Eine Möglichkeit sich niederzulassen, gibt es im Bahnhof Speyer jedoch seit mehreren Tagen nicht mehr: Der Boden wird im laufenden Betrieb erneuert. Außerdem gehe es bei dem Projekt um Wände, Decken und die Beleuchtung, sagt eine Bahn-Sprecherin auf Anfrage. „Wandmotive von historischen Sehenswürdigkeiten der Stadt runden die Verschönerung der Halle ab.“

Kommendes Jahr würden weitere Maßnahmen am Bahnhof in Angriff genommen, kündigt die Sprecherin an. Dazu zählten die Erneuerung der Aufzugsanlagen und die Installation zusätzlicher Sitzgelegenheiten. Das passe zur Neugestaltung des Bahnhofsumfelds inklusive Vorplatz, die parallel die Stadt Speyer plant. Stadt und Bahn haben dazu 2021 eine Vereinbarung abgeschlossen. Ein wichtiger Bestandteil ist das städtische Vorhaben, eine neue Toilettenanlage im früheren Kiosk an der Schneckennudel-Brücke einzurichten.

Vorsätzliche Beschädigungen

Aktuell können die Reisenden gar keine Toilette am Bahnhof nutzen: Die drei Kabinen an Gleis eins sind „wegen Vandalismus bis auf Weiteres geschlossen“. Das Problem wiederhole sich, so die Bahn-Sprecherin: „Die Toilettenanlagen werden immer wieder vorsätzlich verstopft, verunreinigt oder zerschlagen.“ Ob und wann sie wiedereröffnet werden, sei ungewiss: Derzeit laufe die Schadensbewertung. Erst danach sei eine Entscheidung über die Folgemaßnahmen möglich.