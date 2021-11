Wachwechsel bei den Bauarbeitern am Hauptbahnhof: Die Malerarbeiten am Empfangsgebäude sollen spätestens in der nächsten Woche abgeschlossen werden; in dieser Woche wird parallel der Bau einer neuen Zuwegung angepackt. Die Maler hatten in den vergangenen Wochen das bislang rötliche Empfangsgebäude in einem hellen Beige angestrichen. Der neue Zugang, den die Bahn auf Anregung der Stadt baut, soll ohne Barrieren von Süden her zu Gleis 1 führen. „Wenn die Zuwegung zum Jahresende wie geplant fertiggestellt sein wird, sind alle Maßnahmen im Bahnhof Speyer abgeschlossen“, so eine Bahn-Sprecherin auf Anfrage. Unter anderem mit Geld aus Konjunkturpaketen des Bundes waren auch die Möblierung im Gebäude sowie Treppen, Leuchten und Taubenschutz erneuert worden.