Im Speyerer Hauptbahnhof wird derzeit die Personenunterführung saniert. In den vergangenen Tagen wurden schon Putz und Fliesen an den Wänden entfernt. Die Maßnahme wird aber laut Deutsche Bahn noch ausgeweitet. Es handle sich um umfassende Sanierungsarbeiten, die im Zeitraum von Montag, 27. April, bis Freitag, 8. Mai, auch eine Sperrung der beiden Personenaufzüge erforderten. Zwischen Gleis 1 und dem Mittelbahnsteig könnten dann nur die Treppen genutzt werden. Mobilitätseingeschränkten Personen wird geraten, sich unter msz.bahnhof.de oder Telefon 030 65212888 zu informieren. Die Baumaßnahme gehört laut Bahn zum bundesweiten Förderprogramm „Zukunftsbahnhöfe“. Dieses hat auch in den vergangenen Jahren schon mehrere Teilprojekte zur Modernisierung der Infrastruktur am Speyerer Bahnhof ermöglicht.