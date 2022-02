Die Pläne für einen Bahnhaltepunkt in Speyer-Süd scheinen auf Eis gelegt zu sein. Wie der Speyerer Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) am Montag mitteilte, habe er eine Rückmeldung vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität auf seine Frage nach dem Stand der Dinge bekommen. Demnach sei der Bahnhaltepunkt aus Sicht des Ministeriums zwar ein „verkehrlich sinnvolles Vorhaben“. Auch befürworte die Landesregierung das Projekt weiterhin. „Allerdings habe eine neue Verkehrsstation möglicherweise Auswirkungen auf die Bedienung von Stationen in der Umgebung von Speyer, die es genau zu analysieren gelte“, zitiert Wagner. Ein neuer Erörterungstermin solle zunächst nicht angesetzt werden. Wagner vermutet, dass es sich bei der „neuen Verkehrsstation“ um die Suche nach einer neuen Güterstrecke zwischen Mannheim und Karlsruhe handeln könnte. Wie berichtet, könnte diese auch durch Speyer verlaufen. In der Stadtverwaltung Speyer war am Montag von den Plänen des Landes nichts bekannt. Wie Sprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage mitteilt, war man dort noch davon ausgegangen, dass ein Erörterungstermin mit allen Beteiligten angesetzt werde, sobald die Pandemie es zulasse. Der zuständige Fachbereichsleiter Robin Nolasco werde mit seinem Team nun eine erneute Anfrage zum Thema stellen.