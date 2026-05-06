Es wird wieder der krönende Abschluss toller, internationaler Tage. Einige der Stars starten nur in Dudenhofen. Die Verpflichtung läuft schnell und unkompliziert.

Mit einem teils exklusiven Weltklasse-Teilnehmerfeld wartet der RV 08 Dudenhofen zum Abschluss der Bahnentournee an Pfingstmontag, 25. Mai, auf. „Wir haben jetzt schon zwei Regenbogen-Trikots“, sagte Dudenhofens Vorsitzender Jens Hartwig im Gespräch mit unserer Zeitung.

Denn die amtierenden Weltmeister präsentieren sich stets im weißen Oberteil mit den auf Brusthöhe umlaufenden Querstreifen in den Farben Blau, Rot, Schwarz, Gelb und Grün. Moritz Augenstein gewann bei den Titelkämpfen im vergangenen Jahr in Santiago de Chile überraschend Gold im Scratch.

Weltmeisterin Gillespie

Omnium, Keirin, Steherrennen, Punkte- und Ausscheidungsfahren, was ist Scratch in der schillernden Welt des Bahnradsport noch mal genau? „Es ist die einfachste Disziplin im Radsport“, erklärt RV-08-Chef Hartwig. Es geht über eine festgelegte Anzahl von Runden, und wer als Erster ins Ziel kommt, gewinnt, kein Sammeln von Punkten und Ähnliches.

Hartwig selbst stellt den Kontakt zum Champ her, Anruf genügt: „Habt ihr Scratch?“, fragte der, und die Spargeldörfler haben. Zudem startet die Irin Lara Gillespie, die Weltbeste im Ausscheidungsfahren, auch Trägerin des Dress’ der Europameisterin mit der Anspielung auf die entsprechende Flagge mit den zwölf goldenen Sternen auf blauem Grund.

Lokalheroe Salmon

Martin Salmon vertritt die Farben des Ausrichters. Zudem wartet der RV 08 mit der deutschen Sprintelite aus dem Track Team Brandenburg. Wieder griff der Vereinschef zum Handy und klingelte bei Maximilian Dörnbach durch: „Kannst du mich bitte zurückrufen? Ich wollte dich was fragen.“ Lange dauerte es nicht, und Dörnbach bringt die Ex-Weltmeisterinnen Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch mit.

Trainer Frank Ziegler tritt mit dem Bahnrad-Team Rheinland-Pfalz an: Alessa-Catriona Pröpster, Lokalmatadorin Lara-Sophie Jäger, Henric Hackmann, Luca Spiegel. Hartwig erwartet ein exotisches Feld: die Sprint- und Ausdauer-Stammgäste aus Indien, Fahrer aus Trinidad und Tobago, Österreich, Schweiz, Polen, Tschechien, Spanien, Belgien („Die bringen auch immer viele Fans mit und sorgen für Umsatz“) , Slowakei, Kasachstan, Wales sowie Ukraine.

Finale in Dudenhofen

Denn schließlich winken auch Weltranglistenpunkte als wichtiges Qualifikationskriterium zur WM. Die Badewanne bildet den traditionellen, krönenden Abschluss toller Bahnradsporttage im Südwesten: „Die Tournee ist wieder im Kommen“ – vorbei die Zeiten, als sich kaum drei, vier Veranstalter fanden: „Für mich ist das wie eine Vierschanzentournee.“

Schade findet er nur ein wenig, dass es keinen Gesamtsieger gibt, siehe das nicht überall startende Feld. Los geht’s am Samstag/Sonntag, 16./17. Mai, in Singen am Hohentwiel, gefolgt von den Stationen Ludwigshafen (Mittwoch, 20. Mai), Öschelbronn (Donnerstag, 21. Mai), Oberhausen (Freitag, 22. Mai), Darmstadt (Samstag/Sonntag, 23./24. Mai).